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MAÇ SONUCU | Fulham 1-2 Tottenham
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Fulham 1-2 Tottenham

İngiltere Premier Lig 23. hafta mücadelesinde Fulham'a konuk olan Tottenham, geriye düştüğü maçın uzatma anlarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kritik bir galibiyet elde etti.

20 Ocak 2019 21:00

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 23. hafta karşılaşmasında Fulham ile karşılalan Tottenham, 90+3’te bulduğu golle zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde ateş hattından kurtulmak isteyen Fulham, yeni transferi Ryan Babel’in ilk 11’de başladığı maçın 17. dakikasında, Fernando Llorente’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Fulham’ın üstünlüğü ile sona ererken Beşiktaş’tan Fulham’a transfer olan Babel ilk 45 dakikada üç net gol fırsatından yararlanamadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham 51. dakikaa Dele Alli’nin golüyle skoru 1-1’e getirirken oyunun kontrolünü de tam anlamıyla eline aldı.

Konuk ekibin üstünlük golü için yoğun baskısı 90+3’te sonuç verdi ve Harry Winks’in attığı golle Tottenham mücadeleyi 2-1 kazandı.

Maça 11’de başlayan Babel 55. dakikada yerini Ryan Sessegnon’a bıraktı. Bu sonucun ardından Tottenham puanını 51 yaparken Fulham 14 puanda kaldı.

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Son güncelleme 21:00 | 20 Ocak 2019
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