MAÇ ÖZETİ: Trabzonspor Başakşehir özet izle! Başakşehir Trabzon’a şans tanımadı…

Süper Lig’de 18. haftanın en kritik karşılaşmasında Başakşehir Trabzonspor maçı 4-2 sona erdi. Zorlu mücadelede gol perde 32. dakikada İrfan Can Kahveci ile açıldı. Genç futbolcu takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk golün 10 dakika sonrasında 42. dakikada ise sahneye Clichy çıktı ve durumu 2-0 yaparak ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu. Maçın 48. dakikasında Ekuban’ın kendi kalesine attığı golün ardından Başakşehir 3-0’lık üstünlüğü sağladı. Trabzonspor’u umutlandıran gol 49. dakkada Ekuban’dan geldi. Trabzonspor 81. dakikada Yusuf Yazıcı’nın bulduğu enfes gol ile durumu 3-2’ye taşıdı. Ancak maçın skorunu bekleyen gol 86. dakikada Visca’dan geldi ve durumu 4-2 yaptı ve Başakşehir karşısında TS sahadan yenilgi ile ayrıldı. Tam 6 golün atıldığı seyir zevki yüksek karşılaşmanın golleri ve özeti haberimizde yer alıyor. Trabzonspor Başakşehir maçı özeti…

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR ÖZETİ İZLE

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan takımlarına, lider Medipol Başakşehir ile oynanan maçta büyük destek verdi.

Medical Park Stadı'nın tamamı dolarken, taraftarlar coşkuyla takımlarını destekledi. Maç öncesi, doğu tribününde yer alan taraftarlar koreografi sergiledi.

“Hayde…Yürü sen umutla, biz varız hep yanında” yazısının bulunduğu koreografide, Trabzonsporlu futbolcuların ve elinde kupayı kaldıran Ünal Karaman'ın görselleri de yer aldı.

TRABZONSPORLU FUTBOLCULARDAN İSTİKLAL MARŞI SIRASINDA FLAŞ HAREKET

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına, bordo mavili futbolcuların İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağına dönmesi damga vurdu.

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında sahasında lider Medipol Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor'da tribünler tıka basa doldu. Zirve mücadelesi veren bordo mavili ekibi yalnız bırakmayan Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir koreografi şova da imza attı.

Ancak maç öncesinde damga vuran hareket bordo mavili futbolculardan geldi. İstiklal Marşı okunduğu sırada protokol tribünü yerine Türk bayrağına dönen Trabzonsporlu futbolcular alkış topladı.

Geçtiğimzi gün oynanan Galatasaray-Ankaragücü maçı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı futbolcuları İstiklal Marşı okunurken ‘öylece durmakla' eleştirmişti.

“Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle” diyen Rıdvan Dilmen “Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Daum ile dalga geçiyordu insanlar, ama okuyordu Daum. Allah'tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı'nı duyduk” ifadelerini kullandı.