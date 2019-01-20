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İstiklal Marşı okunduğu sırada Trabzonsporlu futbolculardan flaş hareket!
Trabzonspor

İstiklal Marşı okunduğu sırada Trabzonsporlu futbolculardan flaş hareket!

Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor'da, maç öncesi yapılan seremonide futbolcular İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağına doğru döndü.

20 Ocak 2019 20:33

Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına, bordo mavili futbolcuların İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağına dönmesi damga vurdu.

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında sahasında lider Medipol Başakşehir’i ağırlayan Trabzonspor’da tribünler tıka basa doldu. Zirve mücadelesi veren bordo mavili ekibi yalnız bırakmayan Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir koreografi şova da imza attı.

Ancak maç öncesinde damga vuran hareket bordo mavili futbolculardan geldi. İstiklal Marşı okunduğu sırada protokol tribünü yerine Türk bayrağına dönen Trabzonsporlu futbolcular alkış topladı.

Geçtiğimzi gün oynanan Galatasaray-Ankaragücü maçı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı futbolcuları İstiklal Marşı okunurken ‘öylece durmakla’ eleştirmişti.

“Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle” diyen Rıdvan Dilmen “Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Daum ile dalga geçiyordu insanlar, ama okuyordu Daum. Allah’tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı’nı duyduk” ifadelerini kullandı.

20 Ocak 2019 Trabzonspor taraftarından Başakşehir maçında müthiş koreografi Trabzonspor'un sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçın öncesinde bordo mavili taraftarlardan koreografi şovu damga vurdu. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 21:59 | 20 Ocak 2019
istiklal marşı Medipol Başakşehir trabzonspor
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