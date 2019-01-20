İstiklal Marşı okunduğu sırada Trabzonsporlu futbolculardan flaş hareket!

Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına, bordo mavili futbolcuların İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağına dönmesi damga vurdu.

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında sahasında lider Medipol Başakşehir’i ağırlayan Trabzonspor’da tribünler tıka basa doldu. Zirve mücadelesi veren bordo mavili ekibi yalnız bırakmayan Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir koreografi şova da imza attı.

Ancak maç öncesinde damga vuran hareket bordo mavili futbolculardan geldi. İstiklal Marşı okunduğu sırada protokol tribünü yerine Türk bayrağına dönen Trabzonsporlu futbolcular alkış topladı.

Geçtiğimzi gün oynanan Galatasaray-Ankaragücü maçı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı futbolcuları İstiklal Marşı okunurken ‘öylece durmakla’ eleştirmişti.

“Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle” diyen Rıdvan Dilmen “Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Daum ile dalga geçiyordu insanlar, ama okuyordu Daum. Allah’tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı’nı duyduk” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarından Başakşehir maçında müthiş koreografi Trabzonspor'un sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçın öncesinde bordo mavili taraftarlardan koreografi şovu damga vurdu. İlgili Haberi Oku