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Hokeyde Avrupa dördüncülüğü!
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Hokeyde Avrupa dördüncülüğü!

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Salon Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı.

20 Ocak 2019 22:21

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya’nın Tarnowskie Gory şehrinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası’nda dördüncü oldu. Türkiye Hokey Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonanın üçüncülük maçında İsviçre’ye 3-0 yenildi ve organizasyonu 4. sırada tamamladı. İlk tur grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikici turda Rusya’ya 6-1 mağlup olarak final şansını yitirmişti.

Şampiyonaya İsviçre,Belarus ve Rusya ile aynı grupta başlayan millilerimiz ilk maçında ev sahibi Polonya'yı 4-3'lük skorla geçti. İkinci maçında İsviçre'ye 4-2 yenilen millilerimiz grubundaki son maçında Belarus'u 3-2 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve şampiyonada final grubuna yükseldi. 19 Ocak 2019 U23 Salon Atletizm Şampiyonası`nda Türkiye`den 4 madalya! Fransa'da düzenlenen Akdeniz U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 4 gümüş madalya kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:21 | 20 Ocak 2019
Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı
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