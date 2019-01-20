Hokeyde Avrupa dördüncülüğü!

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya’nın Tarnowskie Gory şehrinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası’nda dördüncü oldu. Türkiye Hokey Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonanın üçüncülük maçında İsviçre’ye 3-0 yenildi ve organizasyonu 4. sırada tamamladı. İlk tur grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikici turda Rusya’ya 6-1 mağlup olarak final şansını yitirmişti.

Şampiyonaya İsviçre,Belarus ve Rusya ile aynı grupta başlayan millilerimiz ilk maçında ev sahibi Polonya'yı 4-3'lük skorla geçti. İkinci maçında İsviçre'ye 4-2 yenilen millilerimiz grubundaki son maçında Belarus'u 3-2 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve şampiyonada final grubuna yükseldi. U23 Salon Atletizm Şampiyonası`nda Türkiye`den 4 madalya! Fransa'da düzenlenen Akdeniz U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 4 gümüş madalya kazandı. İlgili Haberi Oku