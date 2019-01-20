Galatasaray seriyi 29 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliği devam etti. Aslan, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte seriyi 29'a çıkardı. Galatasaray söz konusu maçlarda 24 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de berabere kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'de evinde en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa’ya mağlup olmuştu.
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda Galatasaray, MKE Ankaragücü ile oynadığı iki maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk haftasında Ankara'da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 3-1 kazanmıştı. 18. haftada Türk Telekom Stadyumu'daki karşılaşmadan Aslan, 6-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.
BU SEZON İKİNCİ KEZ…
Galatasaray, bu sezon ligde evinde oynadığı Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından 6-0’lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıları bu sezon daha öncede ligin 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele ettiği Alanyaspor’u 6-0 mağlup etmişti.