SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li başkan makam aracıyla aleme gitti!
Galatasaray Ankaragücü maçı sonrası yeni transfer Marcao’dan açıklama
Galatasaray

Galatasaray Ankaragücü maçı sonrası yeni transfer Marcao’dan açıklama

Galatasaray Ankaragücü maçı sonrası Aslan'ın yeni transferi Marcao karşılaşmayı değerlendirdi. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez terleten Marcao, "Galatasaray'da olduğum için mutluyum, dünya çapında tanınan bir takımda forma giyiyorum" dedi.

20 Ocak 2019 00:25

Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta maçında Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü 6-0’lık skorla farklı mağlup ederken sarı-kırmızılıların yeni transferi Marcao, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Marcao, “Galatasaray’da olduğum için mutluyum, dünya çapında tanınan bir takımda forma giyiyorum” dedi. 19 Ocak 2019 Galatasaray taraftarından Abdurrahim Albayrak`a transfer tepkisi! Galatasaray'ın sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maç öncesi sarı-kırmızı taraftarlar, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a transfer yapılamaması nedeniyle isyan etti. İlgili Haberi Oku İlk maçında oyunuyla beğeni toplayan Marcao, “Galatasaray gibi büyük bir kulübe geliyorsanız yeteneklerinizi hemen ön plana çıkarmak zorundasınız. Ben de bunu yaptım. Ailem ve takım arkadaşlarım bana destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu. 20 Ocak 2019 Galatasaray seriyi 29 maça çıkardı Galatasaray, MKE Ankaragücü galibiyetle, ligde sahasında oynadığı 29. maçta da rakibine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:25 | 20 Ocak 2019
galatasaray Marcao MKE Ankaragücü spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR