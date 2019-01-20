Galatasaray Ankaragücü maçı sonrası yeni transfer Marcao’dan açıklama

Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta maçında Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü 6-0’lık skorla farklı mağlup ederken sarı-kırmızılıların yeni transferi Marcao, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Marcao, “Galatasaray’da olduğum için mutluyum, dünya çapında tanınan bir takımda forma giyiyorum” dedi. İlk maçında oyunuyla beğeni toplayan Marcao, “Galatasaray gibi büyük bir kulübe geliyorsanız yeteneklerinizi hemen ön plana çıkarmak zorundasınız. Ben de bunu yaptım. Ailem ve takım arkadaşlarım bana destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.