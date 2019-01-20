Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Alan Carvalho transferi için atağa kalktı!

Galatasaray’da 6-0’lık Ankaragücü galibiyeti sonrasında “forvet istiyoruz” diye haykıran taraftarların isteğinin gerçekleşmesi çok yakın! Galatasaray transfer listesinin üst sırasında yer alan Alan Carvalho için çalışmalar devam ediyor. Galatasaray’a gelmek istediğini kulübünün yönetimine ileten Alan Carvalho için Çin takımı Guangzhou Evergrande’nin Galatasaray’dan 3 milyon € bonservis ücreti istemesi nedeniyle süreç uzamıştı. Peki transferde son durumu ne? İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri…

ALAN CARVALHO TRANSFERİNDE SON DURUMU

Eğer sözleşmesi Çin kulübü ile bağlarını koparabilirse Galatasaray yıldız oyuncuya imza parası ve 4 milyon Euro'luk ücretten bir teklif sundu. Bu transfer için Şükrü Hanedar özel olarak ilgileniyor. Oyuncuya 3 yıllık bir mukavele üzerinde anlaşmaya varıldı.

Brezilya'lı oyuncu Alan için Galatasaray tüm şartlarını zorluyor. Şu anda Dubai'de takımı ile kampta olan Alan Carvalho sözleşmesinin uzadığı iddia edilmekte. Galatasaray bu şartlarda Ozan ve Garry'den kazandığı parayı Çin'in kulübüne vermeye razı. Galatasaray bu transferde bonservis için belirlediği rakam 3 milyon Euro. Çin ekibi eğer forvet transferi olarak West ham United'ta oynayan Arnurtovic'i transfer ederse Alan'ın bonservisinde kolaylık sağlayacağı konuşuluyor. Özellikle Fatih Terim'in hem kanat hem forvet oynayan yıldız oyuncu çok istediği ve transferin hafta başı olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanacağı öğrenildi.

ALAN CARVALHO KİMDİR?

Tam adı Alan Douglas Borges de Carvalho olan futbolcu 10 Temmuz 1989 yılında Brezilya’da dünyaya geldi. Brezilya’da Desportivo ve Fluminense forması giydikten sonra 2010 yılında Austurya’nın Red Bull Salzburg takımına transfer oldu. 2015 yılından beri Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Carvalho burada 102 maça çıktı, 58 gol attı. Geçen sezon ise 22 maça çıkan Carvalho 19 gol atıp, 8 asist yaptı.