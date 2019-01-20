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Fenerbahçe, Victor Moses transferini açıklamaya hazırlanıyor
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Victor Moses transferini açıklamaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Chelsea'nin ardından Victor Moses ile de transferi için anlaştığı iddia edildi.

20 Ocak 2019 09:53

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sonuç vermeye çok yakın. Sarı-lacivertliler, Sadık Çiftpınar'dan sonra hücum hattını da güçlendiriyor.

Milliyet’ te yer alan habere göre; listedeki isimlerden biri olan Victor Moses için yapılan girişimler sonuç verdi. Daha önce futbolcunun kulübü Chelsea ile kiralama konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, futbolcuyu da ikna etti. Bursaspor maçının ardından bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.

28 yaşındaki futbolcu, Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea'de istediği kadar forma şansı bulamadı. Bu sezon dört kulvarda toplam altı maça çıkan Nijeryalı oyuncu, Premier Lig'de sadece 28 dakika süre alabildi.

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Son güncelleme 09:53 | 20 Ocak 2019
chelsea Fenerbahçe transfer Victor Moses
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