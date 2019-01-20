Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Victor Moses transferinde mutlu sona yakın!

Fenerbahçe'de 2. transferini de gerçekleştirmeye çok yakın. Bir süredir görüşmelerin devam ettiği İngiliz devi Chelsea, Victor Moses’ın kiralanması konusunda Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmadı. 28 yaşındaki futbolcu, Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea'de istediği kadar forma şansı bulamadı. İşte transfer hakkında detaylar ve son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…

VİCTOR MOSES TRANSFERİNDE SON DURUM

Bu sezon kadroya girmekte güçlük çeken Nijeryalı oyuncu Victor Moses, 6 resmi karşılaşmada forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı. Kulüpler anlaşma sağladı ancak yıldız oyuncunun alacağı ücret konusunda pazarlık süreci devam ediyor. Bu sezon dört kulvarda toplam altı maça çıkan Nijeryalı oyuncu, Premier Lig'de sadece 28 dakika süre alabildi.

28 yaşındaki oyuncunun kiralama süresinin 1.5 yıl olacağı öğrenildi. Moses’ın ücretinin 3.5 milyon euro olacağı iddia ediliyor.

VİCTOR MOSES KİMDİR? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Nijerya'nın Kaduna kentinde dünyaya gelen 1990 doğumlu Victor Moses 28 yaşında ve sağ kanatta oynuyor. Zaman zaman sol kanat ve forvette de görev yapan ünlü futbolcu ilk olarak İngiltere Premier Lig kulüplerinden Crystal Palace'ın dikkatini çekmişti. Burada 2 sezon forma giydikten sonra Wigan'a transfer olan Moses, ardından Chelsea tarafından 11,50 milyon Euro bedeliyle transfer edilmişti. Chelsea'de beklentileri karşılayamayan Nijeryalı futbolcu ardından Liverpool'a kiralanmıştı.

Liverpool'dan döndükten sonra bu sefer de Stoke City'e kiralanan Victor Moses, bir sonraki sene de West Ham United'a kiralanmıştı. 2016 yılından beri Chelsea adına top koşturan Moses, bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma şansı bulabilmişti.