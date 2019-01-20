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Cengiz Ünder’den üzücü haber!
İtalya Serie A

Cengiz Ünder’den üzücü haber!

Roma Teknik Direktörü Eusebio di Francesco, Torino maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder ile ilgili gerçeği açıkladı. Başarılı teknik adam, "Cengiz Ünder bir süre sahalardan uzak kalacak, o kesin. Bir adale sakatlığı geçirdi. Uzun bir zaman oynayamayacak" açıklamasını yaptı.

20 Ocak 2019 12:29

Roma’nın Torino’yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlanan Cengiz Ünder’in durumunun ciddi olduğu ortaya çıktı. Sol uyluğundan geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Roma Teknik Direktörü Eusebio di Francesco futbolcunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Cengiz Ünder bir süre sahalardan uzak kalacak, o kesin. Bir adale sakatlığı geçirdi. Uzun bir zaman oynayamayacak” dedi.

2018 yılı için yapılan oylamada taraftarlar tarafından geride kalan senenin en iyi oyuncusu seçilen Cengiz Ünder, UEFA tarafından da yılın genç oyuncularından kurulu en iyi kadrosuna alınırken, bu sezon 24 maçta 6 gol atıp, 9 asist kaydetti. Futbolcunun kesin durumu yapılacak son tetkiklerden sonra belli olacakken, en az bir ay sahalardan uzak kalacağı, şimdiden yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor.

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Son güncelleme 12:29 | 20 Ocak 2019
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