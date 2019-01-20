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CANLI YAYIN: Napoli Lazio maçı canlı izle! İtalya Ligi’nde zorlu mücadele
İtalya Serie A

CANLI YAYIN: Napoli Lazio maçı canlı izle! İtalya Ligi’nde zorlu mücadele

Napoli Lazio İtalya Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçına çıkıyor. Bu sezon gösterdiği performansla çıkışa geçen Napoli şampiyonluk umutlarını devam ettirmek için Lazio karşısında kazanmak istiyor. Napoli Lazio maçı canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

20 Ocak 2019 21:30

İtalya Ligi Serie A 20. hafta maçında Napoli Lazio karşı karşıya geliyor. Bu sezon çıktı 19 maçta 14 galibiyet alarak Juventus’un 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Napoli, şampiyonluk umutları 3 puanı kazanarak devam ettirmek istiyor. Lazio ise 19 maçta aldığı 9 galibiyet ile 5. sırada yer alıyor. Gelecek sene Avrupa kupalarında boy göstermek için kazanmak isteyen Lazio’da hedef mutlak galibiyet. Mücadeleyi izlemek isteyen Napoli Lazio maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

NAPOLİ LAZİO CANLI İZLE

NAPOLİ LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A’da 20. haftada oynanacak Napoli Lazio maçı saat 22:30’da başlayacak. Türkiye’de futbol severlerin izleyebileceği karşılaşma beIN Sports 3 canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Son güncelleme 21:30 | 20 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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