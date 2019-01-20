CANLI YAYIN: Napoli Lazio maçı canlı izle! İtalya Ligi’nde zorlu mücadele

İtalya Ligi Serie A 20. hafta maçında Napoli Lazio karşı karşıya geliyor. Bu sezon çıktı 19 maçta 14 galibiyet alarak Juventus’un 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Napoli, şampiyonluk umutları 3 puanı kazanarak devam ettirmek istiyor. Lazio ise 19 maçta aldığı 9 galibiyet ile 5. sırada yer alıyor. Gelecek sene Avrupa kupalarında boy göstermek için kazanmak isteyen Lazio’da hedef mutlak galibiyet. Mücadeleyi izlemek isteyen Napoli Lazio maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

NAPOLİ LAZİO CANLI İZLE

NAPOLİ LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A’da 20. haftada oynanacak Napoli Lazio maçı saat 22:30’da başlayacak. Türkiye’de futbol severlerin izleyebileceği karşılaşma beIN Sports 3 canlı yayın ile ekranlara gelecek.