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MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 2-0 Demir Grup Sivasspor | Spor Toto Süper Lig
Sivasspor

MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 2-0 Demir Grup Sivasspor | Spor Toto Süper Lig

Ligde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında üst sıraları zorlamaya çalışan konuğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve kritik bir üç puana uzandı.

20 Ocak 2019 15:57

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Alper Ulusoy’un yönettiği ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan maçta gülen taraf 2-0’lık skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sonuçla Alanyaspor 21 puanla 12. sıraya yükseldi. Konuk ekip ise 24 puanda kaldı.

Alanyaspor’un gollerini 37’de penaltıdan Djalma Campos ve 45’te Junior Fernandes kaydetti. Ozan Tufan, ikinci devrenin başında oyuna dahil oldu ve bugün çıktığı Sivasspor maçıyla ligde tam 443 gün sonra forma şansı buldu. İki takım karşılaşmada şu 11’ler ile mücadele etti.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Cenk Ahmet, Merih Demiral, Tzavellas, N’Sakala, Ceyhun, Efecan, Djalma, Villafanez, Fernandes, Cisse

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Torje, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Son güncelleme 18:15 | 20 Ocak 2019
Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor spor toto süper lig
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