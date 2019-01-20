MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 2-0 Demir Grup Sivasspor | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Alper Ulusoy’un yönettiği ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan maçta gülen taraf 2-0’lık skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sonuçla Alanyaspor 21 puanla 12. sıraya yükseldi. Konuk ekip ise 24 puanda kaldı.

Alanyaspor’un gollerini 37’de penaltıdan Djalma Campos ve 45’te Junior Fernandes kaydetti. Ozan Tufan, ikinci devrenin başında oyuna dahil oldu ve bugün çıktığı Sivasspor maçıyla ligde tam 443 gün sonra forma şansı buldu. İki takım karşılaşmada şu 11’ler ile mücadele etti.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Cenk Ahmet, Merih Demiral, Tzavellas, N’Sakala, Ceyhun, Efecan, Djalma, Villafanez, Fernandes, Cisse

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Torje, Emre Kılınç, Muhammet Demir