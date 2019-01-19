Vestel Venus Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14’üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray HDI Sigorta ligdeki 9’uncu galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 8’inci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl, Dilara Bilge, İkbal Albayrak)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Elifsu Ericek)
SETLER: 23-25, 15-25, 17-25