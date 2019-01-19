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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Galatasaray HDI Sigorta
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti ve 14. haftada 9. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

19 Ocak 2019 18:26

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14’üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray HDI Sigorta ligdeki 9’uncu galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 8’inci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl, Dilara Bilge, İkbal Albayrak)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Elifsu Ericek)

SETLER: 23-25, 15-25, 17-25

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Son güncelleme 18:26 | 19 Ocak 2019
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