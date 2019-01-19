Umut Bulut Hikmet Karaman gerilimi!

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve İstikbal Kayserispor’un tecrübeli golcüsü Umut Bulut, oyundan alındıktan sonra tepki gösterdi. Golsüz berabere biten maç sonrası konu ile ilgili konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Umut Bulut’u kötü oynadığı için değil, rakibin hamlesine yönelik oyundan çıkardığını söyledi.

Hikmet Karaman “Biz teknik direktörler ya 45 ya 60 bekliyoruz. Oyuncuyu almayayım, biraz bekleyeyim bozulmasın diye. Biz bu düşünceyi felsefeyi değiştirmeliyiz. Rakip takımım teknik adamı hamle yapıyor, sizde hamle yapmak zorundasınız” dedi.

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Maçın bir bölümünde Umut Bulut'u oyundan almasını ve yaşananları değerlendiren Karaman, “Oyunun bir bölümünde Umut Bulut'u oyundan aldım. Oyuncumuz bozuldu. Sonra kendini ikaz ettim. Biz ona bir oyun görevi verdik ve görevini yaptı. Karşı teknik adam hamle yapınca bizde hamle yapmak zorunda kaldık. Ama oyuncumuz verdiğimiz görevi en iyi şekilde yaptı. Futbolda oyuncu değişiklikleri var. Zaman zaman bunu maçlarda yaşıyoruz, oyuncular maçtan çıkarken bozuluyorlar. Bazen teknik adamlar 20. dakika değişlik yapabilir, yapması da lazım. Biz teknik direktörler ya 45 ya 60 bekliyoruz. Oyuncuyu almayayım, biraz bekleyeyim bozulmasın diye. Biz bu düşünceyi felsefeyi değiştirmeliyiz. Rakip takımım teknik adamı hamle yapıyor, sizde hamle yapmak zorundasınız. Sen kötü diye çıkmadın ki kendisi daha sonrada söylediklerimi anlayınca mutlu oldu.Biz iyi maç çıkardık” açıklamasını yaptı.

HİKMET KARAMAN: ZEVKLİ BİR MAÇ OLDU

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, oyunun hakiminin kendilerinin olduğunu söyleyerek, hücum olarak üretken olamadıklarını kaydetti. Son vuruşlarda başarılı olamadıklarından yakınan Karaman, “Boştaki adamı bulup gol vuruşunu yapamadık. 4 maçtır görevin başındayız. 3 deplasman oynadık ve 8 puan aldık. Maç başına 2 puana geliyor. Bu puan ortalamasına devam edersek tehlikeli bölgeden çıkarız. Zevkli bir maç oldu” diye konuştu.