U23 Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’den 4 madalya!

Fransa’nın Miramas kentinde gerçekleştirilen Akdeniz U23 Salon Atletizm Şampiyonası’na 13 atletle katılan Türkiye, organizasyondan dört gümüş madalya çıkardı. 60 metrede Mizgin Ay, yüksek atlamada Merve Menekşe, gülle atmada Aysel Yılmaz ve Alperen Karahan şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Gülle atma erkeklerde yarışan Alperen Karahan, 17.69’luk derecesiyle müsabakayı Yunan Mouzenidis’in ardından ikinci olarak oldu. Kadınlar Gülle Atma’da Aysel Yılmaz 14.07 ile ikinciliği alırken, 60 metre finalinde Mizgin Ay en iyi ikinci derecesi olan 7.44 ile kürsüye çıktı. Yüksek atlamada Merve Menekşe 1.76 atlarken, Fransız Elise Le Dieu De Ville’in ardından mücadeleyi 2’nci sırada tamamladı. Milli koşucu antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı! Karabük'te milli dağ koşucusu Elif Aslan (20), Çamlık Tabiat Parkı'nda antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı. Çalılıkların arasına giren Aslan, olay yerine gelen polisler tarafından kurtarıldı. İlgili Haberi Oku