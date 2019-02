Şenol Güneş’ten itiraf: ‘Maç başlamadan biliyorduk!’

Akhisarspor karşısında kariyerinde Beşiktaş ile 300’üncü Süper Lig galibiyetini alan Teknik Direktör Şenol Güneş çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. “Kazanmak önemliydi” diyen tecrübeli teknik adam, “İyi başlangıç yaptık. Puan ve moral bizim için çok önemliydi ve elde ettik. Oyuncularım emeğin karşılığını 3 puanla aldı, galibiyeti hak ettiler. Elbette hatalar da var. Skor ne olursa olsun, 3-0’dan sonra rakibin ataklar yapması, golü bulması eksik tarafımızdı. Bunu mutlaka düzeltmeliyiz. Ciddiyet ve disiplin devam ettiği sürece kazanırız. Artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ne yapacağımıza odaklanmalıyız” dedi. Maçta ilk golü atan genç futbolcu Dorukhan’dan övgüyle bahseden Güneş, “Bugün karne günüydü. Torunum ve tüm öğrencileri kutluyorum. Gelecek onların elinde. Öğrenciyken tatilleri çok seviyorduk. Dorukhan da benim öğrencim. İnançlı bir oyuncu. Güveni sürerse bir o kadar mesafe alır. Yükselen bir değer bizim için. Yolun çok başında. Bozulmaz, yolun başındayken çalışırsa Türk futbolu önemli bir ismi kazanır. Dorukhan büyüyen bir değer olacak. Her oyuncu ondan ders almalı, o da öğrenmeye devam etmeli. Öğrenmenin sonu yok, başarının sonu yok. Dorukhan hedefe gidecektir” diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Başlangıç çok önemliydi. Koşmanın, oynamanın ve yorulmanın karşılığı olarak 3 puan gerekliydi. Bugün de onu sağladık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Öncelikle takımlara ikinci yarıdaki maçlarında başarılar diliyorum. Fair-play çerçevesinde maçların oynanmasını diliyor ve bekliyorum. Biz de ilk yarıda çok puan kaybettik. İkinci yarıya iyi başlamak istiyorduk. Bu başlangıcın bizi ileriye dönük moral ve puan olarak yansıyacağını düşünüyoruz. Takım olarak kazandığımız için mutluyuz. Hak ettiğimiz bir sonuç. Oyunun belirli bölümlerinde hatalarımız çok fazlaydı. Top tutmada, rakibin geldiği sıralarda karşılamada eksiklerimiz vardı. Başlangıç çok önemliydi. Koşmanın, oynamanın ve yorulmanın karşılığı olarak 3 puan gerekliydi. Bugün de onu sağladık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi. Cihat Arslan: Utanç yaşıyorum! İlgili Haberi Oku

“Maç başlamadan önce zaten belliydi”

Maçtaki kural hatasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, “Maç başlamadan önce zaten belliydi. Bizim için ne olursa olsun çıkıp top oynamak istedik. Burada sıkıntı olan taraf kart gördüğünüzde yansıyor. Bu da Vida'ya yansıdı şu anda. Kartlar fazla oldu bizim için. İtirazlar, yönetim tarafıyla ilgili ben sadece oyunla vardım. Maçtan önce listeyi görmemize rağmen, biz oyun oynamaya hatta 3-0 olduktan sonra ciddi bir oyunu daha görmek istiyorduk. Eksikleri gidermek için bunları değerlendireceğiz. Maçtan önce futbolcuların bu durumdan haberi yoktu” diye konuştu.

“Benim için en zor maç artık 301. maç olacaktır”

Bugün ligde 300. galibiyetini almasını nasıl değerlendirdiğiyle ilgili soruya da cevap veren Güneş, “Ben bugüne kadar buraya geldiysem tek başıma gelmedim. İşimi yapmaya çalıştım. Her maç önemlidir. Güzel futbol oynayamamanın üzüntüsü olur sadece. Benim için en zor maç artık 301. maç olacaktır” ifadelerini kullandı. Akhisarspor Başkanı kural hatasını açıkladı! İlgili Haberi Oku

“Burak’ın biraz daha zamana ihtiyacı var”

Burak Yılmaz'ın performansı ve taraftarın tribüne çağırmamasıyla ilgili de konuşan Güneş, “Burak, özellikle tatil ve transfer döneminde 17 gün kadar bir ara vermişti. Fiziksel olarak arada çıkışları iyi ama patlayıcı güç olarak biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu 1 hafta onun için de daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadan aşmak durumundaydık. Özellikle rakibin oyun formatı olarak savunma arkasına ve arasına koşu yapmak için Burak'ı düşünmüştük. Orta saha pas bağlantısı gayet iyi. Gol pozisyonu olarak bir tane buldu daha fazla bulabilecek bir oyuncu. Bunlar biraz zaman istiyor. Antrenmanlarda Larin de Mustafa da fena değiller. Forvette şu an biraz daha iyi görünüyoruz. Bazen beklemediğimiz yerlerde sıkıntılar çıkıyor. Onları da düzeltmeye çalışacağız. Taraftarla arasında herhangi bir şey yok, gayet iyi. Benim de oyuncunun da zaman zaman hatası olursa eleştiri gelir, medyanın yaptığı eleştiri gibi. Zaman zaman beğenilir ya da beğenilmez ama bu kendi insanınıza sahip çıkmamayı gerektirmez. Burak'ın genel karakteri bu. Belki bugün de düştü 2-3 defa ama penaltı verilseydi Burak'ın suçu mu olacaktı? Evet düşüyor, kalkıyor ama oynuyor. Ülkesini, insanını seven duygusalı dışa dönük bir insanımız. Benim çalıştığım dönem Trabzon'da hiçbir olumsuzluğunu görmedim. Bu da geldiğinden beri herhangi bir oyuncudan bir farkı yok. Oyuncu olarak çok büyük bir futbolcu. Ondan faydalanacağımızı düşünüyorum. Taraftarın da sahipleneceğini düşünüyorum. Her oyuncuyu taraftar sevmese de destekleyeceğini düşünüyorum. Duygusal kırılmaları olanlara saygı duyuyorum. Bu saygımız bize, kulübe, takıma kendilerine zarar vermemesi lazım. Öyle olsa çocuklarımız evde hiç olmaması lazım” dedi.