Risksiz umutlu bambaşka

BEŞİKTAŞ için her maç artık bir final olunca Akhisar karşısında risk alma şansı ortadan kalktı. Teknik ekip radikal bir kararla ilk yarıdaki puan kayıplarını düşünerek yeni transferleri, uyum süreci beklenmeden sahaya sürdü. Quaresma'ya da bizzat kaptanlık verilerek sahadaki liderin kim olduğu oyunculara gösterildi. Q7'nin Gökhan'a attırdığı gole şapka çıkarılır. 2019 model yepyeni bir Beşiktaş izledik dün gece.

RİSK almayan defans anlayışı, kanatlardan kilidi açamayınca merkezden etkili akınlar yapabilen yeni Beşiktaş. Bu ekip, gelecek adına umut verdi desek yanlış olmayacak. Türkiye'nin en iyi kanat oyuncularına sahip olan siyah-beyazlılar, Oğuzhan inadından vazgeçip Ljajic ve 22'lik delikanlı Dorukhan ile daha etkili oluyor. Dorukhan demişken, o nasıl goldü be güzel kardeşim?

Hatırlatalım, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında attığı goller sayılmamıştı. AKHİSAR yanlış kadro bildiriminde bulundu. Disiplin Kurulu kararını verecek ancak alt sıralarda ve kazanacağı her puan ligde kalma umudunu arttırır. Ege temsilcisi kaybetti ama dünkü oyunu her takımı yenebileceğini gösteriyor. İyi paslarla rakip sahada etkili olabiliyorlar ama son vuruşlardaki beceriksizlik ya da şanssızlık yakalarını bırakmadı.

Cihat Arslan, göreve gelirken takım çok kötü durumdaydı. Zeki, Cikalleshi ve Rotman ile takımı güçlendirdi. Manu, Josue ve Serginho ile hücum zenginliği ve göze güzel gelen futbol izlettirdiler bize.

BURAK HAZIR DEĞIL

BURAK ile siyah-beyazlı taraftarlar ile yıldızı henüz barışmadı. Ayrıca hazır da değildi. Bu düzeydeki yıldız oyuncular duygusal olur. Umarım o da bir an önce eski formuna kavuşur ve güzel gollerini bize izlettirir.

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