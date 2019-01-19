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Paris Saint Germain Guingamp’a patladı! 10 gün sonra 9 golle intikam!
Fransa Ligue 1

Paris Saint Germain Guingamp’a patladı! 10 gün sonra 9 golle intikam!

Paris Saint Germain konuğu Guingamp'a gol yağdırdı! Sahadan 9-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, 9 Ocak'ta kendisini Fransa Lig Kupası'ndan eleyen Guingamp'tan bu ezici galibiyetle adeta intikam aldı. Maça Neymar Jr, Mbappe, Cavani üçlüsü damga vurdu!

19 Ocak 2019 21:39

Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain, Guingamp’ı konuk etti. Ligin tartışmasız lideri, yıldızlar topluluğu PSG, konuğuna acımadı ve sahadan 9-0’lık bir galibiyetle ayrılmayı başardı! Ligi domine eden Paris ekibi, iki maç eksiğine rağmen en yakın rakibinin 13 puan farkla önünde liderliğini sürdürdü.

10 gün sonra intikam!

Ligin son sırasındaki rakibinden adeta intikam alan Paris Saint-Germain oyuncuları, 9 Ocak’ta Fransa Lig Kupası’nda çeyrek finalde 81 ve 90’da penaltıdan yedikleri gollerle 2-1 yenildikleri ve elendikleri Guingamp’tan kupa maçının acısını çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu ilk maçında Liverpool’a deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçla birlikte Guingamp, PSG’ye mağlubiyet yaşatan ikinci takım olmuştu. Paris’te goller ise takımın yıldızlarından geldi. Dünyanın en iyi hücum hatlarından biri olan Neymar, Mbappe ve Cavani üçlüsü gollerin 8’ine imza attı. Edinson Cavani (dk. 59, 66 ve 76) ve Kylian Mbappe (dk. 37, 45 ve 80) hat-trick’e imza atarken, Neymar Jr. (dk. 11 ve 68) ise iki gol kaydetti. Son sözü ise Thomas Meunier’den (dk. 83) geldi. 19 Ocak 2019 UEFA açıkladı! Borçtan batıyoruz, stat inşaatında 2 numarayız... Avrupa liglerini her yıl detaylı olarak analiz eden UEFA resmi internet sitesinden o raporları yayınladı. Türkiye stat inşaatında Avrupa'nın 2 numarası olurken, Süper Lig kulüplerinin toplam zararı 239 milyon Euro olarak açıklandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:59 | 19 Ocak 2019
edinson cavani Guingamp Kylian Mbappe Neymar Jr Paris Saint Germain Thomas Meunier
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