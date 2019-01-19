Nuri Şahin’den Ozan Kabak paylaşımı!

Almanya Bundesliga’da Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray’dan Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak için bir paylaşımda bulundu

İşte Nuri’nin mesajı…

Bundesliga’ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış…

Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış… @ozankabak4 — Nuri Şahin (@nurisahin) 19 Ocak 2019

Stuttgart`dan Ozan Kabak açıklaması! Bayern Münih iddiası için... Galatasaray'dan Almanya Birinci Birinci Futbol Ligi (Bundesliga)takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, Alman basınında geniş yer aldı. Stuttgart Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Michael Reschke Ozan kabak transferine Bayern Münih'in karıştığı iddialarını yalanladı. İlgili Haberi Oku