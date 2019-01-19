Maçta çıkan kavganın faturası ağır oldu: 36 futbolcuya ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu, İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Soğuksuspor ile Pendik Dolayobasporlu toplam 36 futbolcuya ceza verdi.

SON DAKİKA Akhisarspor Beşiktaş maçında hükmen mağlubiyet tehlikesi Akhisarspor'un sahasında oynadığı Beşiktaş maçında büyük bir hata yaşandı. Akhisarspor, Türkiye FutboL Federasyonu'na sunduğu kadroda 13 yabancıya yer verdi. Kurallara göre 21 kişilik maç kadrosunda 12 yabancıya yer verilmesine izin veriliyor. İlgili Haberi Oku

Soğuksuspor’un sahasında 23 Aralık 2018’de oynanması gereken müsabakadan önce, iki takım futbolcuları arasında kavga çıkmıştı. Güvenlik güçleri, teknik heyetlerin de karıştığı kavgayı güçlükle ayırmış ve karşılaşma, hakem Can Cengiz tarafından tatil edilmişti. TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Soğuksuspor’dan 17, Pendik Dolayobaspor’dan ise 18 futbolcuyu birer maçla cezalandırdı. Soğuksuspor’un takım kaptanı Adem Şengüller ise 4 mücadeleden men edildi.

İranlı kaleci Beiranvand`dan akıllara durgunluk veren pas! Asya Kupası'nda İran ve Irak arasında oynanan maça, İran kalecisi Alireza Beiranvand'ın eliyle attığı yaklaşık 65 metrelik pas damga vurdu. İlgili Haberi Oku

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, daha önce iki takımın da hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.