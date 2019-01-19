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MAÇ SONUCU Afjet Afyonspor İstanbulspor 1-1
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU Afjet Afyonspor İstanbulspor 1-1

Afjet Afyonspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor maçında bir puanı 87. dakikada attığı golle kurtardı.

19 Ocak 2019 18:51

Spor Toto 1. Lig 18. hafta maçında Afjet Afyonspor ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı.

Stat: Zafer

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Cemal Alpay

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin (Dk. 70 Yasin Yener), Onur Ramazan Toprak, Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç, Onurcan Güler (Dk. 72 Ali Kılıç), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk. 81 Aykut Uluç), Oltan Karakullukçu

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Murat Duruer (Dk. 78 Halil İbrahim Sönmez), Abdullah Balıkuv, Onur Ural (Dk. 73 Bauque), İbrahim Halil Çolak (Dk. 63 Perovic)

Goller: Dk. 17 Murat Duruer (İstanbulspor), Dk. 87 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Onur Ural, Dk. 90+2 Abdullah Balıkuv (İstanbulspor), Dk. 83 Cenk Güvenç (Afjet Afyonspor)

Son güncelleme 18:51 | 19 Ocak 2019
Afjet Afyonspor İstanbulspor
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