MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Ankaragücü özet izle! GS Ankaragücü karşısında gol oldu yağdı…

Galatasaray Ankaragücü maçı ile Süper Lig 18. hafta devam etti. Taraftarları karşısında üç puanı hanesine yazdırmak isteyen Galatasaray Ankaragücü karşısında 6 gollü galibiyet almayı başardı. Tribünlerin dolduğu maçta taraftarlar forvet transferi isteklerini tezahüratlarıyla dile getirirken Sinan Gümüş ve Onyekuru Galatasaray’da adeta gol şov yaptı. Maçta gol perdesini henüz 1. dakikada attığı gol ile Sinan Gümüş açtı. Sinan Gümüş’ün golünün ardından 21. dakika Onyekuru ikinci golü atarak takımına rahat bir nefes aldırdı. İlk yarı boyunca oyun hakimiyetini elinde tutan GS’de dakikalar 26’yı gösterdiği Sinan Gümüş bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-0’a taşıdı. İkinci yarıda da gollerine devam eden Cimbom, 60. dakikada durumu Onyekuru golü ile 4-0 yapmayı başardı. Golün hemen 3 dakika sonrasında karşılaşmanın yıldızı Onyekuru tekrar sahneye çıktı ve 63. dakikada kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü attı. Karşılaşmanın son anlarında 86. dakikada Ndiaye golünü attı ve maçın skorunu 6-0 olarak belirledi. Mücadeleyi izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde karşılaşmanın golleri ve maç özeti yer alıyor. İşte, Galatasaray Ankaragücü özeti…

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ ÖZET

GALATASARAY’DA BELHANDA ŞOKU

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında evinde MKE Ankragücü ile karşılaşan Galatasaray’da maç öncesinde Faslı futbolcusu Younes Belhanda sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 16. dakikasında Tiago Pinto ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılan Belhanda, takımını gelecek hafta yalnız bırakacak. Cezalı duruma düşen yıldız futbolcu, deplasmandaki Gözetepe maçında olmayacak.

Belhanda, bu sezon daha önce de ligde Tranzonspor ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

ALBAYRAK’A TRİBÜNLERDEN ÇAĞRI

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray-Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a sarı-kırmızı taraftarlardan transfer tepkisi geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, forvet transferinin henüz yapılmamasından dolayı yönetime tepkisini dile getirirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a yönelik, “Transfer nerede?” tezahüratında bulundu.

Galatasaray'da sezon başından bu yana çözüme kavuşturulamayan forvet problemi MKE Ankaragücü mücadelesinde de Fatih Terim'in elini zorlaştırdı. Sezona takımdaki tek santrfor olarak başlayan Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından bu bölgede oyuncu bulmakta zorlanan deneyimli çalıştırıcı, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Sinan Gümüş'e bu pozisyonda görev verdi. Sinan Gümüş'ün arkasında Feghouli, Belhanda ve Onyekuru görev alırken, orta saha ikilisi olarak ise N'Diaye ve Fernando sahaya çıktı.