Ligde kritik mücadele! Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Başakşehir maçı ile Süper Lig 18. hafta kaldığı yerde devam ediyor. Ligin ilk yarısını lider kapatarak tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Başakşehir, bu sezon gençlerden kurulu takımı ile yükselişe geçen Trabzonspor’a konuk oluyor. Sosa ve Onazi’nin sakatlığı nedeniyle oynamayacağı maçta iki takım da ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Merak edilen konuların başında ise Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda geliyor. İşte Trabzonspor Başakşehir muhatemel 11’leri…

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Medical Park Stadı'da saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

Başakşehir: Mert- Caiçara, Attamah (Serdar), Epureanu, Karim, Emre, İrfan, Mossoro, Visca, Elia( Arda), Adebayor