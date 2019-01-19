Kritik maç öncesi Galatasaray’da Belhanda şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde MKE Ankragücü ile karşılaşan Galatasaray'da maç öncesinde Faslı futbolcusu Younes Belhanda sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 16. dakikasında Tiago Pinto ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılan Belhanda, takımını gelecek hafta yalnız bırakacak. Cezalı duruma düşen yıldız futbolcu, deplasmandaki Gözetepe maçında olmayacak.

Belhanda, bu sezon daha önce de ligde Tranzonspor ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

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FATİH TERİM’SİZ SON LİG MAÇI

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon son kez oyuncularını yalnız bırakacak. Fenerbahçe mücadelesinin ardından aldığı önce 7, sonrasında 3 maçlık cezaların ardından sarı kırmızılı takımın çıktığı 8 lig ve kupa maçında takımını yalnız bırakan deneyimli teknik adam, MKE Ankaragücü ve Boluspor mücadelelerinin ardından oynanacak Göztepe maçı ile yeşil zemine geri dönecek.

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Aynı mücadelenin ardından 8 maçlık ceza alan antrenör Hasan Şaş ise cezasını tamamlayarak MKE Ankaragücü maçında kulübedeki yerini aldı.