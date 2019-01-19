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Kimliğin nerede Federer? Dünyanın konuştuğu görüntü…

Tenis dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan İsviçreli raket Roger Federer Avustralya Açık'ta yaka kartı olmadığı için güvenlik görevlisi tarafından soyunma odasına alınmadı.

19 Ocak 2019 12:09

SKOR DIŞ HABERLER / Tarihin gördüğü en iyi tenisçilerden biri Roger Federer. Birçoklarına göre en iyisi. Lakabı majesteleri. Tenis dünyasında en uzun süre 1 numarada kalan isim. 20 Gland Slam zaferi var.

Ama belki de Federer düşündüğü kadar ünlü biri değildir.

Avustralya Açık’ta mücadele eden 37 yaşındaki yıldız sporcunun kameralara yansıyan görüntüsünde soyunma odasına geçmek istediği görülüyor. Ancak üstünde turnuva yaka kimlik kartı olmadığı için güvenlik görevlisi ‘Kural kuraldır’ diyerek onu içeri almıyor.

Federer buna hiç itiraz etmeden, ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ demeden ekibindeki kimlik karta sahip kişilerin gelmesini bekliyor.

Tekrar hatırlatalım. Federer sadece Avustralya Açık’ı 6 kere kazandı. Burada kazanan ise medeniyet oldu.

18 Ocak 2019 Maria Sharapova, son şampiyon Wozniacki'yi eledi Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta mücadele eden Maria Sharapova, 3. turda karşılaştığı turnuvanın son şampiyonu Caroline Wozniacki'yi 2-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Rus tenisçi, 4. turda Avustralyalı Ashleigh Barty ile mücadele edecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:14 | 19 Ocak 2019
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