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Hasan Şaş Galatasaray’ın transfer hedefi hakkında konuştu
Galatasaray

Hasan Şaş Galatasaray’ın transfer hedefi hakkında konuştu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Ankaragücü maçı sonrası transfer çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Hasan Şaş, kadrolarında 12 yabancı futbolcu olduğunu belirtirken, kalan iki yabancı hakkının hangi bölgeye kullanılacağı hakkında bilgi verdi.

19 Ocak 2019 22:25

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasındaki MKE Ankaragücü maçını 6-0 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.  Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Fatih Terim’in cezası nedeniyle yardımcı antrenör Hasan Şaş katıldı. Hasan Şaş transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Devre arası transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Hasan Şaş, iki forvet alacaklarını kaydetti. Transferin çok hassas bir durum olduğuna değinen Şaş, “Şu anda 12 yabancı futbolcumuz var. Yönetim de var gücüyle çalışıyor, biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz. Mutlaka bunlar gerçekleşecektir. Herkesin çok iyi çalıştığından kimsenin şüphesi olmasın. Forvetin durumuna göre eğer 1 oyuncu alınırsa, savunmaya da takviye olabilir” şeklinde görüş belirtti.

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HASAN ŞAŞ: MUTLUYUZ

Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanlarda iyi çalıştığını aktaran Şaş, “Mutluyuz. 6 golle ve iyi bir oyunla maçı kazandık. Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti. Çok iyi çalıştılar. Oyuncuların antrenmanlardaki performanslarını sahaya yansıtmaları sevindirici” diye konuştu.

Ligde 2 hafta üst üste deplasmana gideceklerini hatırlatan Hasan Şaş, “MKE Ankaragücü’nde bir kaos durumu olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının daha sert geçeceğinin, daha çok mücadele etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu maçı geride bırakmamız lazım. Çok kritik 2 deplasman maçına gideceğiz. Buradan 6 puanla dönersek, çok farklı bir yerde olabiliriz” ifadelerini kullandı.

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BARTALI ETKİSİ

Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü, yeni kondisyoner Alberto Bartali’nin farklı bir hava getirdiğine de değinerek, “10 günlük bir süreci bir kondisyonere bağlamak doğru olmaz. Takıma bir hava getirdi. Değişik antrenman tarzı var ama 10 günde bu fark edilmez. Şampiyonlar Ligi’nde takımların 120 kilometreye yakın koştuğunu biliyoruz. Onu gördüğümüz için böyle bir değişikliğe gittik. Takımın 15-20 gün sonra fizik seviyesinin daha iyi olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 22:25 | 19 Ocak 2019
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