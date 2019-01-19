SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… CHP’de sular durulmuyor! Marmaris belediye başkanı ve ilçe yönetimi istifa etti
Galatasaray’ın yeni transferleri siftah yaptı
Galatasaray

Galatasaray’ın yeni transferleri siftah yaptı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Marcao ve Emre Taşdemir, Ankaragücü maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

19 Ocak 2019 21:34

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile mücadele ederken, yeni transfer Marcao'da görücüye çıktı. Devre arası transfer döneminde transfer edilen Marcao, Başkent ekibine karşı mücadeleye 11 çıktı. Karşılaşma boyunca yaptığı müdahalelerle takdir toplayan 22 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen Brezilyalı futbolcuya taraftarlar da tezahüratlarıyla destek oldu.

19 Ocak 2019 Kritik maç öncesi Galatasaray`da Belhanda şoku! Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, MKE Ankragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Belhanda gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile oynanacak kritik karşılaşmada görev alamayacak. İlgili Haberi Oku

EMRE TAŞDEMİR SONRADAN GİRDİ

Devre arası transfer döneminde kadroya katılan bir başka oyuncu olan ve Antalya'daki kampa da katılan Emre Taşdemir, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü müsabakasına yedek başlayan Emre, 71. dakikada Martin Linnes'in yerine oyuna dahil oldu.

19 Ocak 2019 Kimliğin nerede Federer? Dünyanın konuştuğu görüntü... Tenis dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan İsviçreli raket Roger Federer Avustralya Açık'ta yaka kartı olmadığı için güvenlik görevlisi tarafından soyunma odasına alınmadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:34 | 19 Ocak 2019
ankaragücü Emre taşdemir galatasaray Marcao
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR