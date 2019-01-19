Galatasaray’ın yeni transferleri siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile mücadele ederken, yeni transfer Marcao'da görücüye çıktı. Devre arası transfer döneminde transfer edilen Marcao, Başkent ekibine karşı mücadeleye 11 çıktı. Karşılaşma boyunca yaptığı müdahalelerle takdir toplayan 22 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.
Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen Brezilyalı futbolcuya taraftarlar da tezahüratlarıyla destek oldu.
EMRE TAŞDEMİR SONRADAN GİRDİ
Devre arası transfer döneminde kadroya katılan bir başka oyuncu olan ve Antalya'daki kampa da katılan Emre Taşdemir, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü müsabakasına yedek başlayan Emre, 71. dakikada Martin Linnes'in yerine oyuna dahil oldu.