Galatasaray taraftarından Abdurrahim Albayrak’a transfer tepkisi!

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray-Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a sarı-kırmızı taraftarlardan transfer tepkisi geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, forvet transferinin henüz yapılmamasından dolayı yönetime tepkisini dile getirirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’a yönelik, “Transfer nerede?” tezahüratında bulundu. Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçının son dakikalarında da “Forvet istiyoruz” tezahüratı yaptı.

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Galatasaray’da sezon başından bu yana çözüme kavuşturulamayan forvet problemi MKE Ankaragücü mücadelesinde de Fatih Terim’in elini zorlaştırdı. Sezona takımdaki tek santrfor olarak başlayan Eren Derdiyok’un kadro dışı bırakılmasının ardından bu bölgede oyuncu bulmakta zorlanan deneyimli çalıştırıcı, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Sinan Gümüş’e bu pozisyonda görev verdi. Sinan Gümüş’ün arkasında Feghouli, Belhanda ve Onyekuru görev alırken, orta saha ikilisi olarak ise N’Diaye ve Fernando sahaya çıktı.

YENİ TRANSFER 11’DE

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz’in Chaves takımından 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Brezilyalı stoper Marcao’ya ikinci yarının ilk maçında ilk 11’de şans verdi. Marcao’ya stoper hattında vatandaşı Maicon eşlik ederken, savunmanın sağ kanadında da yine başka bir Brezilyalı Mariano görev aldı. Sol bekte ise Asya Kupası nedeniyle kadroda olmayan Yuto Nagatomo yerine Martin Linnes forma giydi. Bir diğer yeni transfer Emre Taşdemir ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

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