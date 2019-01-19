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MAÇ SONUCU | Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü
Futbol

MAÇ SONUCU | Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü

Galatasaray MKE Ankaragücü maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam etti. Ev sahibi Galatasaray gol şov yaparken sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. 32 puanla ikinci sıraya yerleşen Aslan'da Henry Onyekuru hat-trick yaptı.

19 Ocak 2019 17:54

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray MKE Ankaragücü bir araya geldi. Fatih Terim’siz son lig maçında ev sahibi Aslan adeta şov yaptı ve sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrılarak ikinci yarıya muhteşem bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar puanını 32’ye çıkararak maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’le farkı üçe indirdi ve Evkur Yeni Malatyaspor’un averajla önünde 2. sıraya yerleşti. Zor günler geçiren konuk ekip MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Galatasaray’da yeni transferlerden Marcao ilk 11’de yer alırken Emre Taşdemir kulübede yer aldı. Emre Taşdemir, 71’de Martin Linnes’e bıraktı. Emre Akbaba sakatlığı, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ise kadro dışı oldukları için forma giyemedi. Ankaragücü’nde ise yeni teknik direktör Mustafa Kaplan, takımının başında ilk kez sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda goller Sinan Gümüş (dk. 1 ve 26), Henry Onyekuru (dk. 21, 60 ve 62) ve Badou Ndiaye’den (dk. 86) geldi. Henry Onyekuru attığı üç golle yıldızlaşırken, Fatih Terim’in santrfor bölgesinde tercih ettiği Sinan Gümüş de kaydettiği iki golle parladı.

GALATASARAY – MKE ANKARAGÜCÜ

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 19.00

YAYIN: Bein Sports 1

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE (beIN Sports üyeliği gerektirmektedir)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

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Son güncelleme 22:28 | 19 Ocak 2019
galatasaray MKE Ankaragücü spor toto süper lig
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OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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