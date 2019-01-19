Galatasaray Ankaragücü canlı yayın! Zorlu maçta tribünler tıklım tıklım…

Süper Lig’de 18. hafta Galatasaray Ankaragücü maçı ile devam ediyor. Galatasaray Ankaragücü maçı gol perdesi karşılaşmanın henüz 2. dakikasında açıldı. Sinan Gümüş attığı golle takımı adına öne geçiren golü attı. İlk golün ardından 22. dakikada Onyekuru Galatasaray Ankaragücü maçı skorunu 2-0 yaptı. İkinci golün 4 dakika sonrasında Galatasaray 3. golü de Sinan Gümüş’ün ayağından buldu.Tribünlerin dolduğu maçta taraftarların Abdurrahim Albayrak’a transfer yapılamaması nedeniyle isyan etmesi karşılaşmaya damga vuran anlardan biri oldu. Karşılaşmayı canlı yayın izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Galatasaray Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı bulunuyor.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ CANLI YAYIN

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan

Ankaragücü: Altay, Kenan, Heurtaux, Alihan, Tiago Pinto, Faty, Dja Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇINDA ALBAYRAK’A TEPKİ

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray-Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a sarı-kırmızı taraftarlardan transfer tepkisi geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, forvet transferinin henüz yapılmamasından dolayı yönetime tepkisini dile getirirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a yönelik, “Transfer nerede?” tezahüratında bulundu.

Galatasaray'da sezon başından bu yana çözüme kavuşturulamayan forvet problemi MKE Ankaragücü mücadelesinde de Fatih Terim'in elini zorlaştırdı. Sezona takımdaki tek santrfor olarak başlayan Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından bu bölgede oyuncu bulmakta zorlanan deneyimli çalıştırıcı, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Sinan Gümüş'e bu pozisyonda görev verdi. Sinan Gümüş'ün arkasında Feghouli, Belhanda ve Onyekuru görev alırken, orta saha ikilisi olarak ise N'Diaye ve Fernando sahaya çıktı.