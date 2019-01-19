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Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso vergi kaçakçılığından yargılanacak
Dünyadan Futbol

Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso vergi kaçakçılığından yargılanacak

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso'nun davaları 22 Ocak Salı günü Madrid'deki İl Mahkemesinde görülecek.

19 Ocak 2019 13:50

Maliye ve savcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2011-2014 yıllarında dört ayrı mali suç işlemekle suçlanan Ronaldo hakkında savcılık 2 yıl hapis ve toplamda 18,8 milyon avro para cezası talep ediyor.

Real Madrid takımında 2009-2018 yıllarında forma giyen ve sezon başında İtalya temsilcisi Juventus’a transfer olan 33 yaşındaki Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırdığı yönünde suçlanıyor.

Bayern Münih’te forma giyerken 2016-2017 sezonunun sonunda profesyonel futbol hayatını sonlandıran Xabi Alonso da 2010-2012 yıllarında 3 ayrı mali suç iddiasıyla 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası talebiyle yargılanacak. Ronaldo ve Xabi Alonso’nun duruşma için salı günü Madrid’de olmaları öngörülüyor. İki futbolcunun davaları aynı mahkemenin farklı kısımlarında görülecek.

Son güncelleme 13:50 | 19 Ocak 2019
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