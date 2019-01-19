CANLI YAYIN: Arsenal Chelsea maçı canlı izle! Premier Lig’de dev derbi!

Premier Lig’in 23. haftası Arsenal Chelsea mücadelesine sahne oluyor. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak olan iki ekip 186. randevusu futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İkili rekabette 73 galibiyetle önde yer alan Arsenal'e karşılık Chelsea 60 mücadeleden galibiyetle ayrılmıştı. İlk 11’leri belli olan dev maçta Mesut Özil ilk 11’de yer almıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için Arsenal Chelsea canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor…

ARSENAL CHELSEA CANLI İZLE

ARSENAL CHELSEA İLK 11

Arsenal: Leno, Bellerin, Sokratis, Koscielny, Kolasinac, Torreira, Xhaka, Ramsey, Guendouzi, Aubameyang, Lacazette

Chelsea: Kepa, Alonso, Rudiger, Luiz, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Pedro, Hazard