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CANLI YAYIN: Arsenal Chelsea maçı canlı izle! Premier Lig’de dev derbi!
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Arsenal Chelsea maçı canlı izle! Premier Lig’de dev derbi!

Arsenal Chelsea Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesinden uzaklaşmak istemeyen iki takımın mücadelesine sahne olacak Arsenal Chelsea maçı futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Arsenal Chelsea canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

19 Ocak 2019 19:53

Premier Lig’in 23. haftası Arsenal Chelsea mücadelesine sahne oluyor. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak olan iki ekip 186. randevusu futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İkili rekabette 73 galibiyetle önde yer alan Arsenal'e karşılık Chelsea 60 mücadeleden galibiyetle ayrılmıştı. İlk 11’leri belli olan dev maçta Mesut Özil ilk 11’de yer almıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için Arsenal Chelsea canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor…

ARSENAL CHELSEA CANLI İZLE

ARSENAL CHELSEA İLK 11

Arsenal: Leno, Bellerin, Sokratis, Koscielny, Kolasinac, Torreira, Xhaka, Ramsey, Guendouzi, Aubameyang, Lacazette

Chelsea: Kepa, Alonso, Rudiger, Luiz, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Pedro, Hazard

Son güncelleme 19:53 | 19 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
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Yeni Malatyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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