MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor Göztepe 3-2

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Ev sahibi gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getiren goller 30. saniyede Ömer Şişmanoğlu, 34’te Donald ve 54’te penalıdan Aleksic ile geldi.

Güçlü rakibi karşısında 2 kez beraberliği yakalayan ancak puanı kaçıran Göztepe’nin sayılarını ise 20’de Halil Akbunar ve 41’de Poko kaydetti.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 32 puana çıkarak maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Göztepe ise 22 puanla 10.sırada kaldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça (Dk. 79 Gökhan Akkan), Erkan Kaş, Donald, Robin Yalçın (Dk. 69 Murat Yıldırım), Ahmed Ildiz, Aleksic, Pereira, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 85 Eren Tozlu)

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk (Dk. 57 Gassama), Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Poko (Dk. 68 Ngando), Castro, Halil Akbunar (Dk. 79 Serdar Gürler), Yasin Öztekin, Jerome

Goller: Dk.1 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 34 Donald, Dk. 55 Aleksic (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 20 Halil Akbunar, Dk. 41 Poko (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 53 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 57 Eren Tozlu (Yedek kulübesinde) (Evkur Yeni Malatyaspor)