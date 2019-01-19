Caner Osmanpaşa’dan isyan: Bu maçı cumartesi oynatsanız ne olurdu?

Akhisarspor’da forma giyen Caner Osmanpaşa, Beşiktaş’a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Caner Osmanpaşa, “Maça iyi başladık. Maçın skorunu, ilk yarıda biz elde edebilirdik. Bir tane de güzel bir gol yedik, o da bizi yıktı. İkinci yarı başladı, yine gol yedik, bu bizi yıktı. Beşiktaş’a karşı 2-0 geriye düşerseniz, sıkıntı yaşarsınız.” dedi.

Şenol Güneş`ten itiraf: `Maç başlamadan biliyorduk!` Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş, Akhisarspor'un fazla yabancı ile sahaya çıktıklarını fark ettiklerini dile getirdi. İlgili Haberi Oku

Salı günü kupa maçı oynadıktan sonra cuma günü lig maçına çıkmalarına isyan eden Caner Osmanpaşa “Biz salı günü kupa oynadık, cuma lig maçına çıkıyoruz. Neden yani? Beşiktaş’ın gelecek hafta UEFA ya da kupa maçı mı var? Bu maçı Cumartesi oynatsanız ne olurdu? Bunu ben anlayamadım.” ifadelerini kullandı.

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