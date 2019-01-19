Burak asla Yılmaz!

BEŞİKTAŞ, ikinci yarı için yaptığı nokta takviyelerle güçlendi. Özellikle hücum bölgesine Burak Yılmaz'ın transfer edilmesi siyah-beyazlıların gol yollarındaki sıkıntılarını giderecek derecede önemli. Kartal, zaten kanatları çok iyi kullanan bir takımdı. Sağlı sollu kombinasyonları etkili yapıyordu. Oyunu daima sete çeviriyordu ki, buna mecburdu.

Kanatlarla beraber zaman zaman da merkezi kullanıyordu. Burak'ın gelmesiyle beraber Beşiktaş, artık tempoyu istediği kadar yükseltebilecek. En önemlisi şu an futboldaki olmazsa olmazlardan kontratak futbolunu da oynamaya başlayacak. Bu siyah-beyazlıları, daha zengin ofansif gösterdi. Bunun getirmiş olduğu artılardan önemlisi; orta sahadaki oyuncular rahatladı. Takım, rakip akınlarından sonra sahip olduğu toplara çok pas yaparak oyunun yönünü kolay değiştirecek. Rakibin zayıf noktalarını bulmaya çalışırken Burak Yılmaz devreye girecek. Derin ve delici koşularla merkezden girecek olan Burak Yılmaz, büyük işler yapacaktır.

Eğer Beşiktaş taraftarı geçmişi unutup büyük destek verirse ikinci yarının gol kralı olacağı kesindir. Türkiye'de ekonomik ve performans olarak en iyi yönetilen kulüp olan Akhisar, oyunu kâğıt üzerinde de kaybetti. Esame listesinde basit kural hataları yapılmamalı. Kulübün idari menajeri ve bu konudaki sorumlular mutlaka gözden geçirilmeli. Beşiktaş, oynamış olduğu futbolun yanı sıra elde ettiği galibiyetle ikinci yarıda eğer Burak Yılmaz sakatlanmazsa şampiyonluğun en büyük adayı. Şampiyon olabilecek geniş alternatifli bir kadroya sahip. Kulübeye bakınca bu zenginliği görmektesiniz. Bu zenginliği biraz Başakşehir zorlayabilir. Zannediyorum, bütün Beşiktaşlılar bu hafta Trabzonsporlu olacaktır.

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