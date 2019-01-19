Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü’nde El Kabir krizi! ‘Cezai işlem uygulanacak’

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Ankaragücü maçında konuk ekipte Moestafa El Kabir krizi yaşandı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray karşılaşmasında alacakları ödenmediği gerekçesiyle sahaya çıkmak istemeyen Moestafa El Kabir’in alacaklarının ödendiğini açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Yiğiner, yaptığı açıklamada, “El Kabir’in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak” dedi.

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Ankaragücü’nün en etkili ismi olan El Kabir, takımının Galatasaray ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. El Kabir, bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gole imza atmıştı.