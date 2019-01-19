Akhisarspor Başkanı kural hatasını açıkladı!

Süper Lig’in 18. haftasında Akhisarspor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin önüne geçen olay ise Akhisarspor’un maç kadrosuna 13 yabancı ile çıkması oldu. TFF Talimatnamesine göre Süper Lig kulüpleri 21 kişilik maç kadrolarında en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilir. Akhisarspor ise Beşiktaş maçı kadrosunda 13 yabancı futbolcu ile çıktı.

Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi. Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi'yi listeye yazdı.

Cihat Arslan`dan flaş açıklama: Utanç duyduğumuz bir durum! Akhisarspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan kural hatası ile ilgili konuşan Ege temsilcisinin teknik direktörü Cihat Arslan, sorumluluğu kabul ettiğini söyledi. Cihat Arslan, yapılan hatadan utanç duyduklarını da sözlerine ekledi. İlgili Haberi Oku

Başkan Eryüksel kural hatasını açıkladı

Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac'ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, “Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek” dedi.

Hükmen mağlubiyet kuralı

Futbol Müsabaka Talimatı 22. madde d bendine göre Akhisarspor’a “Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması” nedeniyle hükmen mağlubiyet verilebilir.

Akhisarspor Beşiktaş maçı öncesi Burak Yılmaz`a şok! Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz, Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş taraftarları, Burak Yılmaz'a maç öncesi ve maç başladığında protesto gösterisinde bulundu. İlgili Haberi Oku