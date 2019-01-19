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Akhisarspor Başkanı kural hatasını açıkladı!
Akhisarspor

Akhisarspor Başkanı kural hatasını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 yenilen Akhisarspor, TFF kayıtlarına göre maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer verdi. Akhisarspor başkanı Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklamada "Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

19 Ocak 2019 09:29

Süper Lig’in 18. haftasında Akhisarspor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin önüne geçen olay ise Akhisarspor’un maç kadrosuna 13 yabancı ile çıkması oldu. TFF Talimatnamesine göre Süper Lig kulüpleri 21 kişilik maç kadrolarında en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilir. Akhisarspor ise Beşiktaş maçı kadrosunda 13 yabancı futbolcu ile çıktı.

Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi. Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi'yi listeye yazdı.

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Başkan Eryüksel kural hatasını açıkladı

Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac'ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, “Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek” dedi.

Hükmen mağlubiyet kuralı

Futbol Müsabaka Talimatı 22. madde d bendine göre Akhisarspor’a “Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması” nedeniyle hükmen mağlubiyet verilebilir.

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Son güncelleme 09:32 | 19 Ocak 2019
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