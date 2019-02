Aatif Chahechouhe transferinde Ali Koç etkisi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da daha önce resmi sözleşme imzalanan Aatif Chahechouhe için tanıtım toplantısı düzenlendi. Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına konuşan Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, Aatif ile yarım sezon anlaştıklarını, sezon sonu da devam etmesini istediklerini dile getirerek, “Hocamıza kendisi çalışmaktan mutlu olacağını söylemişti. Fenerbahçe’de iç problemler yaşadı. Fenerbahçe’nin Aatif’e ihtiyacı olduğu halde Ali Koç Rizespor’a gitmesini istedi. İstanbul’da görüşmeleri tamamdık. İnşallah her maç asist ve golleri ile taraftarı coşturmasını bekliyoruz. Her şeyden önce sağlık diliyoruz” dedi.

Taraftarlar Faslı oyuncuyu stat girişinde meşale yakarak, tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

“RİZESPOR’A HER ŞEYİMİ VERECEĞİM”

Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ise, Okan Buruk ile Sivasspor’da çalışma fırsatı bulduğunu dile getirerek, “Okan Buruk hocam Rize’ye gelmem için bana çok büyük güven verdi. Kulübüm Fenerbahçe’de Rizespor’a gelebilmek için çok fedakarlık yaptı. Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal ile görüştük. Gelmemde etkili oldu. Kolay olmayacak. Zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olacağız. Rizespor ile yeni bir başlangıç yapıyorum. Rizespor’a her şeyimi vereceğim. Sakatlığım yok. Fiziksel olarak tam hazır olamayabilirim. Çünkü, Fenerbahçe’de kadroda değildim. Kasımpaşa maçında oynayabileceğime inanıyorum. Hocamız ile bunu konuşacağız. Bize vereceği süre konusunda konuşacağız. Her şeyin doğrusunu Allah bilir ama Süper Lig’de kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlar bana çok güzel destek mesajları verdi. Herkese minnettarım” şeklinde konuştu.

