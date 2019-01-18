Süper Lig’de haftanın maçları! Spor Toto Süper Lig 18. hafta programı

Süper Lig’de ikinci yarı Beşiktaş’ın Akhisar’ı 3-1 yenmesiyle başladı. Mayıs ayında sona erecek 2018 2019 sezonu yine büyük çekişmeye sahne olacak. Süper Lig’de 18. hafta maçları öncesinde Fenerbahçe devre arasına 17. , Galatasaray 5. , Başakşehir ise 1. sırada yer alıyor. İşte Süper Lig 18. hafta maç programı…
19 OCAK CUMARTESİ
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
20 OCAK PAZAR
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
21 OCAK PAZARTESİ
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)