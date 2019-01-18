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Süper Lig’de haftanın maçları! Spor Toto Süper Lig 18. hafta programı
Futbol

Süper Lig’de haftanın maçları! Spor Toto Süper Lig 18. hafta programı

Süper Lig'de ikinci yarı Akhisarspor Beşiktaş maçı ile başladı. Futbol severlerin 24 günlük Süper Lig hasreti sona erdi. Bu hafta Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe kimlerle oynayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

18 Ocak 2019 23:17

Süper Lig’de ikinci yarı Beşiktaş’ın Akhisar’ı 3-1 yenmesiyle başladı. Mayıs ayında sona erecek 2018 2019 sezonu yine büyük çekişmeye sahne olacak. Süper Lig’de 18. hafta maçları öncesinde Fenerbahçe devre arasına 17. , Galatasaray 5. , Başakşehir ise 1. sırada yer alıyor. İşte Süper Lig 18. hafta maç programı…

19 OCAK CUMARTESİ

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

20 OCAK PAZAR

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

21 OCAK PAZARTESİ

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Son güncelleme 23:17 | 18 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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