Stuttgart’dan Ozan Kabak açıklaması! Bayern Münih iddiası için…

Kicker dergisinin haberinde, Stuttgart’ın Ozan Kabak ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar bir sözleşme imzaladığı belirtilerek, “18 yaşındaki futbolcu 11 milyon avroya Galatasaray’dan geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu” denildi.

Şimdiye kadar kulübün en pahalı transferi olan İspanyol futbolcu Pablo Maffeo için 10 milyon avro ödendiği aktarılan haberde, Ozan’nın 18 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Galatasaray`dan Ozan Kabak mesajı Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a teşekkür mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku

Sportbild dergisine konuşan konuşan Stuttgart Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Michael Michael Reschke, transfere Bayern Münih’in karıştığına ilişkin söylentileri yalanladı. Reschke, Ozan Kabak transferinde herhangi bir başka kulüp ile bir ön anlaşmanın yapılmadığını vurgulayarak, “Futbolcu Stuttgart kulübüne ait. Başka bir kulüp karışmış değil. Böyle yanlış bilgilerin neden yayıldığını bilmiyorum. Bu transferi biz tek başına gerçekleştirdik.” değerlendirmesinde bulundu. 2000 doğumlu Ozan Kabak, Alpay Özalan`ın 2000`deki rekorunu kırdı Galatasaray'dan Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya transfer olan 2000 doğumlu Ozan Kabak, aynı yıl Aston Villa'ya 9 milyon Euro'ya transfer olan Alpay Özalan'ı geçerek Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu oldu. İlgili Haberi Oku

Stuttgarter Zeitung gazetesi de, Stuttgart'ın 2024'e kadar Ozan Kabak ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını belirterek, yetenekli oyuncunun Türkiye'de bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncular arasında görüldüğü ifade edildi.