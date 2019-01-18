Spor Toto 1. Lig | Adana Demirspor 1-0 Kardemir Karabükspor

Spor Toto 1. Lig’de 18. haftanın açılış maçında Adana Demirspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 yendi. Adana Demirspor’a galibiyeti getiren gol 82’de Pote’den geldi. Ev sahibi puanını 27’ye yükseltti. Karabükspor -1 puanla son sırada kaldı.

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan Duran

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Pote, Anderson, Vedat Bora, Legear, Kaan Kanak (Dk. 78 Rassoul), Erdal Öztürk (Dk. 46 Emre Nefiz), Emre Uğur Uruç, Semih Güler, Kosecki (Dk. 46 Orhan Taşdelen)

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş (Dk. 86 Melih Arslan), Emre Eser, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Dk. 78 Arif Bostancı)

Gol: Dk. 82 Pote (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Can Sıkılmaz, Dk. 27 Cihan Aydın, (Maç bitiminde) Emre Eser ve Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor), Dk. 50 Vedat Bora, (Maç bitiminde) Kurtuluş Yurt ve Emre Uğur Uruç (Adana Demirspor) 70 yaşında Kızıltepe Gençlerbirliğispor`a transfer oldu! İşte dünyanın en yaşlı transferi! Osmaniye Karaçayspor'da forma giyen 70 yaşındaki Şerif Kunt, Kızıltepe Gençlerbirliğispor'a transfer oldu. İlk idmanında gençleri kendine hayran bırakan Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor. İlgili Haberi Oku