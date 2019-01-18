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Galatasaray

Son dakika! Galatasaray’dan bir transfer daha! Eski Aslan geri döndü!

Son dakika! Galatasaray, Semih Kaya'yı Bein Sports'un haberine göre sezon sonuna kadar kiraladı.

18 Ocak 2019 18:25

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski savunma oyuncusu Semih Kaya’yı sezon sonuna kadar kiraladı. Bein Sports’un haberine göre 27 yaşındaki stoper Florya’ya geldi. Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir’in ardından 3. transferini de yaptı.

Sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki stoperin, Ankaragücü maçının kadrosunda yer alması için yoğun çaba sarfediliyor. Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray’da 202 resmi maçta forma giymiş ve 2017 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag’a transfer olmuştu. 18 Ocak 2019 Stuttgart`dan Ozan Kabak açıklaması! Bayern Münih iddiası için... Galatasaray'dan Almanya Birinci Birinci Futbol Ligi (Bundesliga)takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, Alman basınında geniş yer aldı. Stuttgart Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Michael Reschke Ozan kabak transferine Bayern Münih'in karıştığı iddialarını yalanladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:53 | 18 Ocak 2019
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