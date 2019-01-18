SON DAKİKA Fenerbahçe’nin yıldızı Slimani’ye şok protesto! Ersun Yanal ve takım arkadaşları…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Slimani, 80. dakikada oyundan çıkarken protesto ile karşılaştı. Karşılaşmayı izlemeye gelen Fenerbahçe taraftarları, yerini Frey’e bırakan golcü futbolcuyu ıslıkladı. Morali bozulan Slimani’ye teknik direktör Ersun Yanal ve takım arkadaşları destek verdi.

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Fenerbahçe’nin sezon başında çok büyük umutlarla Leicester City’den kiraladığı Slimani, ligin ilk yarısında sergilediği etkisiz futbolu Ümraniyespor maçında da sürdürdü. Deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Slimani, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 giden karşılaşmanın 80. dakikasında gol yollarında yetersiz kalan Slimani’nin yerine Frey’i oyuna aldı.

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Oyundan alınan Slimani, saha kenarına gelirken taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Ümraniyespor maçını izlemeye gelen Fenerbahçe taraftarlar, yıldız futbolcuyu ıslıklayarak protesto etti. Taraftarın protestosu sonrası Slimani’nin moralinin bir hayli bozulduğunu gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, alkışlayarak futbolcusuna destek oldu. Ersun Yanal, daha sonra taraftarlara dönerek Slimani’yi alkışlamalarını istedi. Fenerbahçeli diğer futbolcular da alkışlayarak Slimani’ye olan desteklerini gösterdiler.

Ersun Yanal ve Fenerbahçeli futbolcuların bu hareketi sonrası bazı taraftarlar protestodan vazgeçerken, bazı taraftarlar ıslıklamaya devam etti. Yaşananların ardından Slimani morali oldukça bozuk bir şekilde yedek kulübesine geldi.