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Son dakika! Fenerbahçe Aatif Chahechouhe transferini resmen açıkladı…
Fenerbahçe

Son dakika! Fenerbahçe Aatif Chahechouhe transferini resmen açıkladı…

Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe’nun transferi için Çaykur Rizespor'la her konuda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Faslı oyuncu bonservisiyle birlikte takımdan ayrıldı.

18 Ocak 2019 16:08

Fenerbahçe Kulübü uzun süredir kadro dışı bulunan Aatif Chahechouhe’nun bonservis bedeli ile birlikte Çaykur Rizespor’a transfer olduğunu resmen açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden transferin ‘bonservisi’ ile birlikte gerçekleştiğini duyurdu. İşte sarı lacivertlilerden yapılan açıklama:

“Kulübümüz, Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”

ANTALYA KAMPINA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Sarı lacivertli takımda sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe, geçtiğimiz günlerde affedilmiş ve Fenerbahçe’nin Antalya’da yaptığı devre arası kampının kadrosuna dahil edilmişti.

FENERBAHÇE’YE VEDA ETMİŞTİ

Faslı futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Fenerbahçe camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerini 

18 Ocak 2019 Aatıf Chahechouhe`dan Fenerbahçe`ye veda Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatıf Chahechouhe, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:16 | 18 Ocak 2019
Aatif Chacechouhe Çaykur Rizespor Fenerbahçe
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