SON DAKİKA Akhisarspor Beşiktaş maçında hükmen mağlubiyet tehlikesi

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Akhisarspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip inanılmaz bir hataya imza attı. Akhisarspor, 2 kişilik maç kadrosunda 13 yabancı futbolcuya yer vererek kural ihlali işledi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 21 kişilik maç kadrolarında 12 yabancıya yer verilmesi şeklindeki kuralını çiğneyen Akhisarspor’un hükmen mağlubiyeti gündeme geldi.

Akhisarspor, Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada Miguel Lopes, Vrsajeviç, Serginho, Sissoko, Manu, Josue, Regattin, Helder Barbosa ve Bokila ilk 11’de maça başladı. Akhisarspor’un yedek kulübesinde ise Lukac, Rotman, Larsson ile Cikalleshi yer aldı. Karşılaşma 3-1 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş Kulübü, bu skora itiraz ederse Akhisarspor 3-0 mağlup ilan edilecek. Eğer Beşiktaş skora itiraz eder ve Akhisarspor hükmen mağlup ilan edilirse, karşılaşmada atılan goller de geçerli sayılmayacak. Böylece Beşiktaş’tan Dorukhan, Gökhan Gönül ile Larin’in ve Akhisarspor’dan Cikalleshi’nin attığı goller iptal edilecek.

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AKHİSAR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Akhisarspor cephesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Böyle bir kural hatası olduğundan haberimiz var. Teknik ekipten demek ki dikkat eden olmamış. Maç için muhtemelen hükmen mağlubiyet kararı çıkacak” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce 2017 yılında Kasımpaşa da aynı hataya imza atmıştı. Kasımpaşa, Adanaspor ile oynadığı karşılaşmada talimatlardan fazla yabancı futbolcu oynattığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK, Kasımpaşa’yı hükmen mağlup ilan etmişti.

Akhisarspor, tıpkı Kasımpaşa gibi, TFF’nin Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22. maddesinin D bendine göre talimatlardan fazla yabancı futbolcu ile sahaya çıktığı için PFDK tarafından hükmen mağlup ilan edilecek.

Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte maçın temsilcisi Akhisarspor’un fazla yabancı futbolcu ile sahaya çıktığını raporuna yazacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, Akhisarspor’u PFDK’ye sevk edecek. PFDK de maç ile ilgili kararı verecek. Beşiktaş itiraz ederse PFDK, Akhisarspor’u hükmen mağlup ilan edecek.

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YABANCI KURALI 2017’DE DEĞİŞMİŞTİ

TFF, 2017 yılında yaptığı değişiklikle maç kadrolarını 18 futbolcudan 21 futbolcuya çıkarmıştı. TFF’den kadrolardaki yabancı futbolcu sayısı bulundurma sayısı ile ilgili yapılan açıklamada “Kulüpler kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev verebilecek. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncu kadroda yer alabilecek” ifadelerine yer verilmişti.