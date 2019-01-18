Skandal! Göçmen işçileri kafese kapatıp zorla tezahürat yaptırdı

SKOR DIŞ HABERLER Orta Doğu’da Arap Yarımadası’nın güneydoğusunda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri’nde ırkçılığın ve insan hakları ihlalinin en uç örneklerinden biri yaşandı. Bir iş veren, iş yerinde çalıştırdığı Hindistanlı göçmenleri, Birleşik Arap Emirlikleri futbol takımı lehine tezahürat yapmaya zorlayarak tavuk kafesine kapattı.

Göçmen işçilere hangi takımı tuttuklarını soran iş veren, aldığı “Hindistan” yanıtından memnun kalmadı. İşçilerinden Birleşik Arap Emirlikleri futbol takımı lehine tezahürat yapmalarını söyledi. Daha sonra işçilere “Şimdi hangi takımı tutuyorsunuz?” diye soran iş veren, işçilerden gelen “Birleşik Arap Emirlikleri” cevabının ardından, Hindistanlı göçmenleri kafesten çıkardı.

فيديو

القبض على شخص حبس آسيويين في قفص طيور ليدفعهم لتشجيع المنتخب الإماراتي. #الامارات_الهندَ pic.twitter.com/M53EIIlqlI — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 10, 2019

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu olay, sert tepkiye neden oldu. Yapılanın akıl almaz bir insanlık suçu olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, iş verenin cezalandırılmasını istedi. Gelen tepkilerin büyümesi üzerine gözaltına alınan skandalın başrol ismi, savunmasına “Şaka” yaptıklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan, geçtiğimiz hafta Asya Kupası’nda karşılaştı. Birleşik Arap Emirlikleri, rakibini 2-0 yenmişti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin gollerini Khalfan Mubarak ve Ali Mebhut atmıştı.

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KAFALA SİSTEMİ SIKINTISI

Körfez ülkelerinde 2.4 milyon göçmenin ‘kafala’ sistemi adı verilen çalışma sistemi altında görev yaptığı biliniyor. Patronlara büyük haklar tanıyan sistem, insan hakları örgütleri tarafından ‘modern kölelik’ olarak tanımlanıyor. Sisteme göre, çalışanlar patronun izni olmadan işten dahi ayrılamıyor.

Kafala sistemi olarak adlandırılan sözleşmeye göre, çalışmak için bir şirketle anlaşma yapan bir işçi, kendisini ülkeye getiren şirketten başka bir işletmede çalışamıyor. Yani işçi kendi işverenini dahi seçemiyor. Ayrıca, ülkeyi terk etmesi de yine onu getiren şirketin inisiyatifinde, çünkü pasaportuna el konuluyor.

Birleşik Arap Emirlikleri nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı göçmen işçilerden oluşuyor.

Kafala sisteminin en olumsuz yanlarından biri de özellikle ev işlerinde çalışan kadınlar için başta cinsel taciz riski olmak üzere, kuralsızlığın günlük hayata hakim olması.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 146 bin kafala sözleşmesine göre ev çalışanı kadın var.

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