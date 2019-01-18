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Şenol Güneş’ten Burak Yılmaz yorumu
Beşiktaş

Şenol Güneş’ten Burak Yılmaz yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor deplasmanında Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans vermesi hakkında konuştu.

18 Ocak 2019 20:08

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanındaki maça Burak Yılmaz ilk 11’de çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesi beIN Sports’a yaptığı açıklamada Burak Yılmaz’ı neden ilk 11’de oynattığına açıklık getirdi.

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Burak Yılmaz’ı rakibin oyun sistemi nedeniyle 11’de başlattığını belirten Şenol Güneş “Burak Yılmaz bir süre takımdan ayrı çalışmak zorunda kaldı. Ara tatilde de çok fazla çalışma imkanı bulamadı. Belki bir 10 güne daha ihtiyacı olacak. Burak Yılmaz’ı ikinci yarıda da oyuna alabilirdim. Ancak ben başlangıçtaki durumunu görmek istedim. Rakibimizin oyun sistemine göre de Burak Yılmaz tercihini yaptım. Umarım beklentilerimi karşılayan bir oyun ortaya koyar” dedi.

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Şenol Güneş, bir diğer yeni transfer Mirin’i de ilk 11’de başlatması ile ilgili ise “Stoperde en iyi tercihin Mirin-Vida ikilisi olacağını düşündüğüm için böyle bir karar verdim” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 20:08 | 18 Ocak 2019
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