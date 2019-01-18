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Mathieu Valbuena’dan yedek kulübesinde şok tepki!
Fenerbahçe

Mathieu Valbuena’dan yedek kulübesinde şok tepki!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Ümraniyespor maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde su şişelerini tekmeledi.

18 Ocak 2019 07:35

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor’a 1-0 yenilen Fenerbahçe’de Fransız futbolcu Mathieu Valbuena oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine geldiği sırada su şişelerini tekmeledi.

Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor, 82. dakikada Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir Subaşı’nın attığı golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, 61. dakikada yerini Andre Ayew’e bırakırken oyunda kaldığı süre boyunca etkili olmayı başaramadı.

Oyundan çıkarken moralinin bozuk olduğu görülen 34 yaşındaki kanat oyuncusu yedek kulübesine geldiğinde ise önce teknik direktör Ersun Yanal ile tokalaştı ardından su şişelerini tekmeledi.

Öte yandan son dönemde yıldız futbolcu hakkında çıkan haberlerde, Valbuena’nın sarı lacivertli takımdan ayrılarak ülkesine dönme hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

Bazı taraftarlar ise Valbuena’nın bu hareketine sosyal medyada tepki gösterdi;

17 Ocak 2019 Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe`de isyan! İsmail Türüt oynasa... Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı lacivertli taraftarlar isyan etti. Sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Kanarya'da kötü performanslarına devam eden bir çok futbolcuya sosyal medyadan tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:40 | 18 Ocak 2019
Fenerbahçe mathieu valbuena Ümraniyespor
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