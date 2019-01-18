SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li Tunç Soyer’e İzmir’de ilginç karşılama! | Son dakika haberleri
Maria Sharapova, son şampiyon Wozniacki’yi eledi
Diğer Sporlar

Maria Sharapova, son şampiyon Wozniacki’yi eledi

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta mücadele eden Maria Sharapova, 3. turda karşılaştığı turnuvanın son şampiyonu Caroline Wozniacki’yi 2-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Rus tenisçi, 4. turda Avustralyalı Ashleigh Barty ile mücadele edecek.

18 Ocak 2019 11:20

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova’ya 2-1 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın beşinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda üçüncü tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde turnuvada son iki yılın şampiyonu 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından ABD’li Taylor Fritz’i 6-2, 7-5 ve 6-2’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Gürcistanlı 19 numaralı seribaşı Nikoloz Basilashvili’yi 3-1 yenen Yunanistanlı 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ve 18 numaralı seribaşı Diego Schwartzman’ı 3-0 mağlup eden Çek Tomas Berdych, dördüncü tura yükselen diğer oyuncular oldu.

SHARAPOVA SON ŞAMPİYONU ELEDİ

Tek kadınlarda turnuvada 2008 yılında şampiyonluğa ulaşan 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, 2 saat 24 dakika süren karşılaşmanın ardından 3 numaralı seribaşı son şampiyon Danimarkalı Caroline Wozniacki’yi 6-4, 4-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

ABD’li 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens ise 31 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic’i 7-6’lık setlerin ardından 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Dünya sıralamasında 87. basamakta yer alan ABD’li Amanda Anisimova, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka’yı 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı.

Son güncelleme 11:27 | 18 Ocak 2019
Avustralya açık Caroline Wozniacki Maria Sharapova
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
0
-
0
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
0
-
0
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR