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Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de isyan! İsmail Türüt oynasa…
Fenerbahçe

Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de isyan! İsmail Türüt oynasa…

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı lacivertli taraftarlar isyan etti. Sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Kanarya'da kötü performanslarına devam eden bir çok futbolcuya sosyal medyadan tepki yağdı.

18 Ocak 2019 07:55

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de taraftarlar maç sonu isyan etti… Kötü gidişatı değiştiremeyen sarı lacivertlilerde devre arası kampının ardından alınan ilk yenilgiye adeta isyan vardı.

Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan bir çok oyuncuya sosyal medyadan yüklenen taraftarların hedef aldığı isimlerin başında ise İsmail Köybaşı geldi. Ümraniyespor’un iptal edilen son dakika golünden önce yediği çalım ile dikkatleri üzerine çeken İsmail Köybaşı’na Twitter’dan tepki yağdı. Oyundan ve skordan rahatsız olan Fenerbahçeli bir çok taraftar takıma ve oyunculara adeta ateş püskürdü. İşte sosyal medyada Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrası yapılan paylaşımlar…

Son güncelleme 08:08 | 18 Ocak 2019
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