Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de isyan! İsmail Türüt oynasa…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de taraftarlar maç sonu isyan etti… Kötü gidişatı değiştiremeyen sarı lacivertlilerde devre arası kampının ardından alınan ilk yenilgiye adeta isyan vardı.

Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan bir çok oyuncuya sosyal medyadan yüklenen taraftarların hedef aldığı isimlerin başında ise İsmail Köybaşı geldi. Ümraniyespor’un iptal edilen son dakika golünden önce yediği çalım ile dikkatleri üzerine çeken İsmail Köybaşı’na Twitter’dan tepki yağdı. Oyundan ve skordan rahatsız olan Fenerbahçeli bir çok taraftar takıma ve oyunculara adeta ateş püskürdü. İşte sosyal medyada Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrası yapılan paylaşımlar…

Ismail köybaşı yerine ismail türüt oynasa o çalımı yemez — Aykut10 (@rivaldo_rivi_16) 17 Ocak 2019

İsmail köybaşı furbolcuysa bende lebrondan daha iyi basketbolcuyumdur. Küçük bi çocuğa bak evladım bu oyunun adı futbol, bu oyunu oynayan oyunculara da futbolcu denir, ismail de bi futbolcudur mesela desen o çocuk ömrü hayatı boyunca bi daha futbola ilgi duymaz… — Sinan Yucel (@sinanycl) 17 Ocak 2019

gol iptal olabilir ama ismail köybaşı ve yediği çalım baki :( — John White (@hayaletgol) 17 Ocak 2019

Ptt takımı ümraniyesporu da yenemiyorsak biz çoktan düşmeyi haketmişiz. İslam slimani frey ismail köybaşı ptt 1. Ligde oynayamaz !!! — Ünal (@akyolunal) 17 Ocak 2019

Gelecegin takımını yapıyorsan .ismail köybaşı .benzia.silimani. Valbuena..acilen gönderilmeli.bunlar ilk onbir oyuncusu olduğu için yazdım.diger gidecekler var tabiki.öncelik bunlar olmalı… — iskender çakır (@isco1818) 17 Ocak 2019

ismail köybaşı, şener özbayraklı, volkan, slimani, benzia ve daha bir çoğu bu kötü tarihin mimarları. Ama olsun onlar paralarını tıkır tıkır kazanıyor. Umurlarında olmaz. Hadi Skrtel Selfie çekelim — Nando Bicer (@Nandobicer) 17 Ocak 2019

Değil Ersun yanal dünyadaki bütün teknik direktörler bir olsa bu feneri düzeltemez. Takımda ruh ve futbolcu yok. Başta slimani, ismail köybaşı, eljif elmas,benzia gitmediği sürece bu takım 2. Devre küme düşer. — A.UMUTCAN KÖKSAL (@umutcankoksal) 17 Ocak 2019

şaka maka bunlar düşecek slimani ismail köybaşı derken bi bakmışlar aşşagı. bide tutup rakiplerine Aatıf’ı bedava verdiler :D:D:D — Volkan Alkan (@Wolkeyno1903) 17 Ocak 2019

Atif Gitti,Fenerbahçenin Tüm Dertleri Bittimi Arkadaslar, Atifdan Önce gitmesi Gerekenler(Slimani-Benzia-Elif Elmas-ismail Köybasi) Bu Atif Bu Oyunculardan Yemin ederim Daha Faydali olurdu Fenerbahçeye ama neyse sizin bir Bildiginiz Vardir — Muhammet Asikan (@AsikanMuhammet) 17 Ocak 2019

Ersun Yanal’ın ismail köybaşı dirari oynatmasinin tek sebebi sow bakın bunlar çöptü adam yaptim dicekti ha yapabilse alkışlanır ama yapamıyor.d — #Hedef22 (@Mandalinlikaya) 17 Ocak 2019

bence kimse takıma güvenmiyor :) ismail köybaşı filan falan izliyoruz sene oldu 2020 be kardeşim — coşkun KAHRAMAN (@C_Kahraman) 17 Ocak 2019

ismail köybaşı’nın kötü futbolcu olmasını geçtim vurdumduymaz bir adam. Akhisar maçında yenilen son goldü sanırım resmen izledi, bu akşam çalımı yedikten sonra bıraktı ve bunun gibi bir çok örnek var. ve bu adam sahaya çıkılırken düşünülen ilk sol bek. yazık kere yazık… — cagatay sefa (@cagataysefa) 17 Ocak 2019